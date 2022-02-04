Рекордные 3458 новых случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области

За последние сутки в Нижегородской области выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса – 3458 новых заражений. Таковы данные на портале Стопкоронавирус.рф.

- Нижегородская область остается на четвертом месте в стране по темпам распространения коронавируса, - говорится в сообщении. – Лидируют в этом списке Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

За последние сутки было госпитализировано 458 человек. При этом 1048 нижегородцев выздоровели после коронавируса. Еще 26 человек скончались.

Напомним, накануне министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов объяснил, почему в регионе не вводят новый локдаун, несмотря на такой всплеск заболеваемости.

– Надо смотреть не на цифры по заболевшим, а по загруженности стационаров, – подчеркнул министр. – Самое узкое горлышко – это стационары и реанимационные отделения. Тщательно следим за этим ограниченным ресурсом. Резерв коек выдерживаем каждый день. Да и в стационарах длительность лечения в среднем снизилась до 4-5 дней. Напомню, что при "Дельте" средний период госпитализации был от 9 до 11 дней.