«ТНС энерго НН»: оплатить электроэнергию необходимо до 10 февраля

Гарантирующий поставщик электроэнергии напоминает, что, согласно действующему законодательству, счет за услуги энергоснабжения необходимо оплатить в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

«ТНС энерго НН» рекомендует воспользоваться дистанционными сервисами и оплатить счет быстро, просто и безопасно:

• На официальном сайте гарантирующего поставщика nn.tns-e.ru можно осуществить оплату без предварительной регистрации через систему онлайн-платежей, используя карту Visa или MasterCard с необходимой суммой на счету. Зарегистрированные пользователи могут сделать это в «Личном кабинете».

• Оплатить счет можно с помощью мобильного приложения «ТНС энерго» для iOS или Android. На сайте nn.tns-e.ru в разделе «Установить мобильное приложение» размещены ссылки на скачивание и пошаговая инструкция, которая поможет зарегистрироваться и расскажет, как пользоваться приложением.

• Ещё один быстрый и удобный способ оплаты – онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров, а также система «Автоплатеж» от Сбербанка

Клиенты, у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, по-прежнему могут без комиссии совершить платеж через кассы в отделениях Почты России, в терминалах самообслуживания «ТНС энерго НН», терминалах и кассах Сбербанка и других банков-партнеров и платежных агентов.