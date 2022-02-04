Строительство очистных сооружений в Вачском районе завершат в декабре 2022 года

Объект строится в рамках национального проекта «Экология». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство очистных сооружений продолжается в Вачском районе. В настоящее время объект готов на 65%, но уже в декабре 2022 года он будет сдан в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мощность этих сооружений составит 1200 кубических метров в сутки, что позволит обслуживать жителей посёлков Вача, Новоселки, Алтунино и Казаково. На работы было выделено 581,4 миллион рублей.

- Уже построено производственное здание, административно-бытовой корпус, ряд вспомогательных сооружений на площадке, подготовлены фундаменты под технологическое оборудование, готов и прошел испытания приемный резервуар для стоков, - рассказала заместитель главы администрации Вачского района Инна Чиркова. - К площадке очистных сооружений подведен газопровод.

Известно, что из 11 перекачивающих канализационных станций готовы семь. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

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