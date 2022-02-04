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Происшествия4 февраля 2022 7:51

Дом площадью 250 квадратов сгорел в Семенове

К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Серьезный пожар вспыхнул утром 4 февраля в Семенове – там загорелся жилой дом со всеми надворными постройками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о пожаре в жилом доме на улице 50 лет Октября в Семенове поступило в 8:26 4 февраля, - рассказали в ведомстве. – На момент прибытия первых пожарных подразделений там уже горел дом и надворные постройки площадью 250 квадратных метров. Полностью ликвидировать открытое горение удалось в 9:05. В результате пожара никто не погиб и не пострадал.

По данным спасателей, сейчас на месте происшествия проводятся работы по полной ликвидации последствий пожара. В тушении пожара принимают участие 4 единицы техники и 13 человек личного состава. Причины ЧП выясняются.