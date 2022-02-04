Хоккеистка «СКИФа» Ландыш Фаляхова включена в состав женской сборной России

Ландыш Фаляховва. Фото: ЖХК "СКИФ".

Нападающий нижегородского «СКИФа» Ландыш Фаляхова включена в состав женской сборной России по хоккею для участия в зимних Олимпийских играх - 2022 в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского хоккейного клуба.

- Ландыш Фаляхова, которая ранее не попала в состав олимпийской сборной, прибыла в Китай и присоединилась к нашей команде! Это стало известно после того, как, ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки в сборной России, несколько игроков команды на текущий момент пока не допущены к турниру по медицинским показаниям, -сообщила пресс-служба клуба.

Спортсменка уже успела принять участие в матче сборной России против Швейцарии, состоявшемся 4 февраля. В этом поединке россиянки одержали громкую победу со счетом 5:2. Свой вклад в нее также внесли игроки нижегородской команды Оксана Братищева, Виктория Кулишова, Елена Проворова.

Сейчас в Пекине находятся шестеро хоккеисток «СКИФа». В резервном списке голкиперов сборной Валерия Меркушева. Защитник нижегородок Ангелина Гончаренко в этот раз не выходила на лед, но может принять участие в одном из следующих матчей.