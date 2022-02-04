Одиннадцать домов останутся без света в Нижнем Новгороде 4 февраля

В пятницу, 4 февраля, в двух районах Нижнего Новгорода запланировано плановое отключение электроэнергии. Отключения связаны с работой на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света с 08:00 до 16:00 остались жители Московского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в домах по улице Березовская (№101, 102, 104/1).

Отключение электроснабжения также произойдет в Нижегородском районе. Здесь с 12:00 до 16:00 обесточат дома на улицах Ильинская (№43, 43б, 45), Сергиевская (№12 ,12в), Почтовый съезд (№7, 11, 21).

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в городе регулярно и практически ежедневно. Так, вчера горячую воду и электроснабжение отключали частично на улице Берёзовской, улице Белинского и улице Ошарской.

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