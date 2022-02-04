Хоккеистки нижегородского «СКИФа» помогли сборной России обыграть команду Швейцарии

В следующем матче россиянки сыграют со сборной США. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Женская сборная России по хоккею со счетом 5:2 обыграла команду Швейцарии в рамках зимней Олимпиады-2022 в Пекине 4 февраля. Трансляцию хоккейного поединка вел телеканал «МАТЧ ТВ».

По одной шайбе в этой встрече забили Екатерина Добродеева, Анна Шибанова, а Полина Болгарева реализовала хет-трик.

Своими созидательными действиями в атаке помогли игроки «СКИФа» Оксана Братищева, Виктория Кулишова, Елена Проворова. Также в состав неожиданно включили еще одного нападающего нижегородок - Ландыш Фаляхову. Ее прострельная атака в 3 периоде стала одним из ярких моментов матча. Как указано на сайте ЖХК «СКИФ», спортсменка присоединилась к сборной после того, как стало ясно, что сразу шестеро игроков по медицинским показаниям не смогут принять участие в первом матче.

Защитник нижегородок Ангелина Гончаренко не была включена в состав на матч с швейцарками.

Следующий матч россиянки проведут с командой США 5 февраля. Начало трансляций в 16:00 по московскому времени.