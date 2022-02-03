Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в Нижнем Новгороде

Нижегородскими следователями по факту взрыва в многоквартирном доме на проспекте Ленина возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

- По предварительным данным, вечером 3 февраля в квартире пятого этажа газифицированного дома произошел хлопок газо-воздушной смеси, - сообщили в региональном СУ СКР. - Пострадал мужчина 1975 г.р., он госпитализирован в медицинское учреждение с ожогами тела (80%).

Сейчас следователи продолжают работу на месте происшествия. Им предстоит провести тщательный осмотр и установить все обстоятельства происшествия. Расследование этого уголовного дела продолжается.