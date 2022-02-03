Эвакуированных после взрыва в Нижнем Новгороде жильцов разместят в школе № 185

Эвакуированных после взрыва в пятиэтажке на проспекте Ленина жителей разместят в школе № 185. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Для жильцов, пострадавшего дома подготовили временный пункт размещения в школе 185, - отметил глава города. - Дал поручение в срочном порядке организовать горячее питание и воду. Люди оказались в сложной ситуации и вынуждены были в ночь оставить свои квартиры из-за хлопка газа. Районной администрации и соответствующим службам важно обеспечить их всем необходимым.

По данным спасателей, из дома эвакуировано 49 человек, в том числе двое детей. На месте происшествия развернут оперативный штаб. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали два человека.

- По текущим данным, в результате происшествия пострадало двое: мужчина с ожогами 75-80% тела госпитализирован в ожоговый центр ПИМУ, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. -Женщине с гипертоническим кризом медицинская помощь оказывается на месте. От госпитализации она отказалась.