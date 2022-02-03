Видео с места взрыва 3 февраля 2022 в Нижнем Новгороде опубликовали спасатели

Спасатели опубликовали видео с места взрыва 3 февраля 2022 в Нижнем Новгороде. По предварительным данным в результате взрыва пострадали два человека.

- В результате происшествия произошло повреждение межквартирной стены на 5-м этаже между 39-й и 40-й квартирами, также остекление данных квартир. В результате происшествия погибших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - Из дома эвакуировано 49 человек, в том числе двое детей. На месте происшествия развернут оперативный штаб.

По данным спасателей, в ликвидации последствий происшествия задействовано 107 человек и 32 единицы техники.

Тем временем прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту данного происшествия. На место ЧП уже выехал прокурор Ленинского района.