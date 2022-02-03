Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в Нижнем Новгороде

Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту взрыва газа в пятиэтажном доме на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. О этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, сообщение о взрыве поступило в 20:21 3 февраля. На место происшествия сразу же выехали специальные службы. Спасателями были эвакуированы из здания 13 человек, в том числе двое детей. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали два человека.

- На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Ленинского района

Александр Соколов, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства лицами, обслуживающими газовое оборудование в этом жилом доме.