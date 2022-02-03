Нижегородцев штрафуют только на двух из 112 платных парковок города: на Нижневолжской набережной и на улице Рождественской. Это места, где парковки действовали ещё до концессионного соглашения с ПАО "Мегафон". Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на мэрию Нижнего Новгорода.

В ведомстве подчеркнули, что размер взимаемых штрафов диктуется Кодеском Нижегородской области "Об административных правонарушениях", согласно которому штраф для граждан варьирует от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от трёх до пяти тысяч, а для юридический лиц – от девяти до 15 тысяч рублей.

В настоящий момент остальные платные парковки действуют в тестовом режиме. Когда их запустят в обычном режиме – будет сообщено отдельно.