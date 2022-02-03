Коронавирус обнаружили у хоккеистки «СКИФа» на Олимпиаде в Пекине

Защитник нижегородской женской хоккейной команды «СКИФ» Ангелина Гончаренко, прибывшая в Пекин, для участия в Олимпиаде-2022, заразилась коронавирусом. Один из тестов, которые спортсменка сдала ранее, показал положительный результат. Об этом 3 февраля сообщил Олимпийский Комитет России.

- Коронавирус у нее проходит бессимптомно. Мы надеемся и верим, что она присоединится к сборной в одной из следующих игр, - рассказал корреспонденту «КП-Нижний Новгород» источник, знакомый с ситуацией.

Кроме Ангелины Гончаренко на карантин отправлены еще пятеро хоккеисток - Диана Фархутдинова, Ольга Сосина, Екатерина Николаева, Лиана Ганеева и Людмила Белякова.

- Они имеют все шансы сыграть в Пекине. Некоторые уже получили первые отрицательные результаты тестов. Первое время будем справляться без них и надеемся, что в ближайшее время они вновь вольются в наш коллектив, - рассказал главный тренер команды Евгений Бобарико.

Отметим, что уже завтра, 4 февраля, россиянки сыграют с командой Швейцарии. Начало матча в7:10 по московскому времени.