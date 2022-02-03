Реставрация основного учебного корпуса Нижегородского хорового колледжа завершилась

Реставрация основного учебного корпуса Нижегородского хорового колледжа имени Л.К. Сивухина на площади Минина и Пожарского завершилась. Она проходила в рамках программы "Реставрация 800". Об этом сообщил нижегородский министр культуры Олег Беркович по итогам выездного совещания на объекте.

Он также отметил, что на первый этап реставрации направили 37,2 миллиона рублей. А в сумме, начиная с 2020 года, на ремонт трёх корпусов учебного заведения потратили около 56 миллионов рублей. 20 миллионов из них поступили из бюджета страны.

На сегодня в колледже завершили реставрацию парадной лестницы, вестибюля, концертного зала. Восстановили лепнину и мраморные тумбы входной группы, отреставрировали пол и мраморную лестницу, заменили системы отопления и кондиционирования, установили систему пожарной безопасности.

– Сегодня всё выглядит настолько красиво и естественно, как будто так было всегда. У нас получился один из самых достойных концертных залов в Нижегородской области, – заявил Олег Беркович. – Наша задача состояла в том, чтобы максимально сохранить исторический облик здания и внутренних помещений. Была проделана большая работа по восстановлению, реставрации и воссозданию элементов декора, и мы будем её продолжать.

В том числе министр сообщил, когда состоится торжественное открытие концертного зала Нижегородского хорового колледжа – 15 марта 2022 года. В мероприятии примут участие знаменитые выпускники колледжа.