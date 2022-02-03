Госинспекция труда расследует смерть 59-летнего мужчины на производстве в Володарске

Государственная инспекция труда расследует смерть машиниста линии гранулирования на производстве в Володарске Нижегородской области. Известно, что на новой работе 59-летний мужчина успел проработать всего один день. Подробностями несчастного случая поделились в пресс-службе региональной Госинспекции труда.

Согласно предоставленным данным, машинист и дробильщик ООО "Караон" в Володарске сидели за рабочим столом, ожидая готовности производственной линии к работе. На часах было 8:40, 2 февраля. Внезапно во время разговора машинист запрокинул голову назад, оставаясь в сидячем положении, и захрипел. Прибывшие медики смогли только констатировать смерть.

– По результатам расследования будут установлены причины смерти и определена квалификация несчастного случая на предмет связанности с производством, – резюмировали в ведомстве.

Напомним, нижегородке отрезало руки на производстве в первый рабочий день в октябре 2020 года.