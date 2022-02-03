Молодежная палата проведет в Нижнем Новгороде второй форум нормотворческих инициатив

Молодежная палата при городской Думе Нижнего Новгорода 3 февраля 2022 года провела первое в новом году заседание. В нем приняли участие Председатель городской Думы Олег Лавричев, депутаты Станислав Прокопович, Михаил Иванов и Оксана Дектерева, а также директор департамента по социальной политике администрации города Галина Гуренко.

Приветствуя участников заседания, Олег Лавричев поблагодарил «молодежное крыло» депутатского корпуса за активную работу в минувшем году. «Сегодня в повестке дня будет обсуждаться план вашей работы на 2022 год. Темп, который вы набрали в 2021 году, – хороший, динамичный, предлагаю его не снижать, – отметил Олег Лавричев. – Когда формировалась Молодежная палата, каждый из вас защищал свой инициативный проект. Хотелось бы, чтобы акцент на работе в рамках этих проектов был сделан каждым из вас и в целом Молодежной палатой и ее профильными комиссиями».

Спикер городской Думы обратил внимание, что Молодежная палата планирует продолжить проведение политических дебатов. «Надеюсь, что это даст хорошую возможность «прокачать» необходимые для любого политического лидера навыки публичного выступления, ораторского мастерства, работы в команде. Это то, что называется сейчас soft skills, – навыки, важные в любой профессии», – отметил он.

По мнению Олег Лавричева, хорошо показал себя такой инструмент, как внедренный в прошлом году рейтинг активности членов Молодежной палаты. «Он дал возможность отследить результативность работы каждого из вас через количество набранных баллов», – пояснил председатель Думы и добавил, что лидер рейтинга Дмитрий Арланов за активную проектную деятельностью будет отмечен Благодарственным письмом городской Думы.

От имени главы города членов Молодежной палаты поприветствовала Галина Гуренко. «Приятно, что мы уже подводим итоги целого года работы нового состава Молодежной палаты, нам есть о чем вспомнить. Члены палаты выходили на субботник, например, в парке им. Свердлова, проводили благотворительный спектакль, краеведческий фестиваль. Благодаря проекту «Давай на чистоту!» сформировалось целое молодежное эко-сообщество для развития общественных инициатив. В рамках проекта «Хвойный город» в Нижнем Новгороде высадили 320 елей», – рассказала директор департамента и поблагодарила членов палаты за активное участие в развитии города.

«Нельзя не упомянуть, что члены Молодежной палаты активно участвуют в мероприятиях старших коллег и порой выдвигают очень интересные предложения по актуальным городским проблемам. А команда Молодежной палаты выиграла грант в нашем городском конкурсе «Молодой Нижний», – добавила она.

В ходе заседания члены Молодежной палаты утвердили план работы на 2022 год. Ключевым мероприятием первого полугодия должен стать второй форум нормотворческих инициатив, который пройдет в начале марта на площадке КУПНО. О ходе его подготовки рассказал председатель Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода Артем Чагаев. Его участниками станут порядка 100 молодых нижегородцев. Как и в прошлом году, в качестве экспертов сессий форума выступят председатели профильных комиссий городской Думы. Участники форума не только познакомятся с работой представительного органа власти и нормотворческой деятельностью, но и смогут обсудить с депутатами свои инициативы по улучшению жизни в городе. Победители форума посетят с ознакомительной экскурсией Государственную Думу РФ.

Кроме того, Молодежная палата подключится к организации Форума работающей молодежи «Рабочая стратегия», инициатором которого выступил Совет работающей молодежи Нижегородской области, созданный в рамках реализации в регионе проекта партии «Единая Россия» «Локомотивы роста». Также члены Молодежной палаты обсудили ход подготовки таких проектов, как «Книжный Нижний», онлайн-форум «Наука», инклюзивная театральная студия для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «На крыльях мечты».

Заместитель председателя Молодежной палаты Дарья Сергеева рассказала об итогах участия членов палаты в благотворительной акции по поздравлению с Новым годом одиноких людей, проживающих в домах-интернатах. «Мы охватили 22 дома-интерната, отправили 1045 новогодних открыток. В общей сложности к этой акции подключились 7 молодежных организаций», – сообщила она.

Оксана Дектерева, выступившая организатором акции «Добрая открытка», поблагодарила членов палаты за привлечение молодого поколения в волонтерское движение. «Благодаря вам каждый одинокий человек, проживающий в доме-интернате, получил именную открытку. Вы быстро всё организовали и привлекли большое количество ребят. Очень хорошо, что молодое поколение вовлекается в волонтерскую работу. Вроде она несложная, немного надо сделать – купить открытку и найти добрые слова, – но каждый человек, принявший участие в акции, частичку своего тепла послал тем людям, которые в этом нуждаются».

В рамках заседания его участники согласовали изменения в составе Молодежной палаты. Так, по собственному желанию из ее состава вышли Людмила Воробьева и Мария Шелехова. На вакантные места были поддержаны кандидатуры Арины Федуловой и Анны Тарасенко, проявившие себя активной работой в Городском совете при Молодежной палате.