В Нижнем Новгороде неуклонно снижается число «черных ассенизаторов»

В Нижнем Новгороде продолжает расти объем легально утилизированных жидких бытовых отходов (ЖБО). Такие отходы принимаются на двух станциях: в Автозаводском районе, запущенной в 2020 году, и на станции аэрации на Гребном канале в Нижегородском районе. За год в этих точках слили содержимое около 10 тысяч машин-перевозчиков.

Всего было утилизировано более 45 миллионов литров ЖБО, что на 17% больше, чем в 2020 году, и почти в 3 раза больше, чем в 2019 году. Те перевозчики, которых раньше называли «черными ассенизаторами», имеют возможность сливать канализационные стоки легально, а не в водоемы, на рельеф или в ливневую канализацию города.

Особенно востребована станция на улице Красных партизан, за год принявшая почти 5100 машин. Она расположена недалеко от частного сектора, откуда перевозчики и везут отходы, и одновременно может принять две машины. Современное оборудование позволяет идентифицировать перевозчика с помощью электронных карт доступа, а также дает возможность вести учет количества и химических параметров сточных вод, блокировать неприятные запахи. Поступающие туда отходы разбавляются водой и отправляются в централизованную систему канализации, чтобы позднее пройти очистку на Нижегородской станции аэрации.

Услугами Нижегородской станции аэрации в 2021 году воспользовались 4253 машины, это больше, чем в предыдущем году.

Для того, чтобы сливать ЖБО легально, не нанося вреда экологии и дискомфорта жителям ближайших к месту слива домов, перевозчикам надо обратиться в Нижегородский водоканал, предоставить данные машин и водителей, а также адреса, с которых собираются ЖБО. После этого выдается разрешение на слив сразу на две станции.