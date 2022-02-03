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Общество3 февраля 2022 13:31

Обработку общественного транспорта от коронавируса усилили в Нижнем Новгороде

А именно обработку электротранспорта
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Обработка общественного транспорта с целью предотвратить распространение коронавируса усилена в Нижнем Новгороде. Как отметили в мэрии города, речь идёт об электротранспорте. В соцсетях мэр Юрий Шалабаев добавил, что обработка проходит как в течение рабочего дня, так и после, в депо.

– Водители и кондукторы соблюдают масочный режим, а также объясняют пассажирам необходимость соблюдения эпидемиологических требований, – заверил градоначальник.

В МП "Нижегородэлектротранс" подчеркнули, что за день удаётся обработать в сумме около 400 трамваев и троллейбусов.

– На конечных станциях после завершения каждого рейса специалисты дезинфицируют поручни, сидения, подоконники, ручки, – пояснили представители предприятия. – Фактически, такая обработка происходит раз в час. Вечером после завершения смены проводится ещё одна мойка.