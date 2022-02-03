Начальника нижегородского филиала электросетей обвиняют в получении взятки

Начальника районного филиала электросетей в Нижнем Новгороде обвиняют в получении взятки в крупном размере. В отношении него уже возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно версии следствия, с лета 2019 года по декабрь 2021-го подозреваемый регулярно получал взятку от директора фирмы-провайдера за использование электроопор, которые принадлежат энергоснабжающей компании. Необходимый договор для использования этих электроопор заключён сторонами не был – деньги просто переводили на банковскую карту. Всего за указанный период времени сумма взятки составила 475 тысяч рублей.

Подозреваемому предъявили обвинения. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

- Руководство филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" оказывает всестороннее содействие следствию в рамках возбужденного уголовного дела., - прокомментировали инцидент в компании.