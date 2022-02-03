Банду из 14 мошенников, помогающих в оформлении кредитов, осудят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет преступная группировка, состоящая из 14 человек и наживавшаяся на хищение денег путем помощи в оформлении кредитов. Уголовное дело проходит по статье «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Известно, что нижегородцы начали массово писать заявления в полицию ещё осенью 2002 года. Люди писали о том, что их обманули сотрудники организации, которая оказывала информационно-консультативные услуги в получении кредита с минимальной процентной ставкой. Четыре офиса мошенников располагались на улицах Гордеевской и Советской.

- Заключив договор, потерпевшие узнавали, что от полученных кредитных денег им необходимо отдать до 50 % за оказанные услуги, - рассказали правоохранительные органы. - В итоге потерпевшие оказывались в невыгодной для себя финансовой ситуации.

Затем по этому делу началось расследование, в ходе которого стало известно о ещё трёх офисах злоумышленников в городе Пермь. Как оказалось, именно пермяк организовал преступную группировку и вовлек в неё 13 человек в возрасте от 25 до 35 лет.

Наживались мошенники на горе людей чуть менее 2 лет, прежде чем их схема была раскрыта. Теперь всем фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Сейчас это дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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