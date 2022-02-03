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Общество3 февраля 2022 12:15

Свыше 1,1 тысячи гектаров земли выделили под строительство жилья в Нижегородской области

Сервис "Земля для стройки" поможет узнать подробнее об этой территории
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Больше 1,1 тысячи гектаров земли выделили под строительство жилья в Нижегородской области. Этой информацией поделилось региональное правительство со ссылкой на данные управления Росреестра.

В ведомстве отметили, что с помощью сервиса "Земля для стройки" можно узнать, какие территории и земельные участки не застроены. Заинтересованным в строительстве жилья нижегородцам следует зайти на сайт Публичной кадастровой карты РФ и выбрать тип объектов "Жилищное строительство".

– При выборе участка на карте отобразятся его границы и информация о его площади, потенциале использования (строительство индивидуального жилого дома или многоквартирного дома), наличие инженерных сетей и так далее, – добавили в правительстве.