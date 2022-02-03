Подземный переход появится на площади Свободы после строительства метро

Подземный пешеходный переход появится на площади Свободы в центре Нижнего Новгорода после строительства новой станции метро. Вместе с тем полностью восстановится прежний режим движения наземного транспорта. Об этом стало известно из ответа нижегородского регионального правительства на вопрос подписчика в Instagram мэра областного центра Юрия Шалабаева.

Пользователь mikevmn52 спросил главу города:

– А в связи со строительством метро будет ли на площади Свободы надземный или подземный пешеходный переход? И как изменится движение транспорта после введения станции метро?

На что получил ответ правительства:

– После ввода станции метро "Площадь Свободы" организация движения транспорта будет полностью восстановлена в прежнем режиме. Также на площади Свободы появится подземный пешеходный переход.