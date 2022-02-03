Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2022 10:40

Продажа билетов на автостанции "Сенная" прекратилась со 2 февраля

Касса работать больше не будет
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Продажа билетов на автостанции "Сенная" в Нижнем Новгороде прекратилась со 2 февраля 2022 года. Теперь здание автостанции будет открыто только для ожидания пригородных маршрутов, о чём нижегородцев проинформировали в сообществе Автовокзал "Щербинки" ВКонтакте.

– Касса работать не будет! – сообщили в посте на стене группы.

Напомним, раннее мы рассказывали, что новая транспортная схема Нижнего Новгорода предполагает упор на развитие метро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде начнётся этой весной. Показываем схему будущей подземки

Строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде начнётся весной 2022 года (подробнее)