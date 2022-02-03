Продажа билетов на автостанции "Сенная" прекратилась со 2 февраля

Продажа билетов на автостанции "Сенная" в Нижнем Новгороде прекратилась со 2 февраля 2022 года. Теперь здание автостанции будет открыто только для ожидания пригородных маршрутов, о чём нижегородцев проинформировали в сообществе Автовокзал "Щербинки" ВКонтакте.

– Касса работать не будет! – сообщили в посте на стене группы.

Напомним, раннее мы рассказывали, что новая транспортная схема Нижнего Новгорода предполагает упор на развитие метро.

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