Руководитель балетной труппы Морихиро Ивата покинул Нижегородский театр оперы и балета имени А.С. Пушкина по семейным обстоятельствам. Труппе представили нового художественного руководителя Алексея Трифонова и главного дирижёра Дмитрия Синьковского вчера, 2 февраля. Об этом заявил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

– Перед новым художественным руководителем мы ставим амбициозные задачи по выходу театра на новый уровень и перезагрузке репертуара, – подчеркнул министр. – В этом году планируется значительно увеличить балетную труппу и оркестр, появится два полноценных состава.

Кроме того, по словам Олега Берковича, театр ищет партнёров для привлечения дополнительных бюджетов на постановки.

– Как показал опыт, театр может достойно представлять регион, пример тому – 7 номинаций на "Золотую маску", – напомнил министр.

А также добавил, что новая площадка театра – концертный зал на пакгаузах на Стрелке – появится уже в этом году.

Новый худруководитель театра Алексей Трофинов поделился, что в 2022-м зрители смогут увидеть две оперные премьеры – "Орфей и Эвридика" К.В. Глюка и "Кармен" Ж. Бизе.