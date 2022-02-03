Свет и горячую воду отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 3 февраля

Горячую воду и электроснабжение отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 3 февраля. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Московский район:

С 08:00 до 16:00 света не будет в домах № 101, 102, 104/1 по улице Берёзовской.

Нижегородский район:

С 09:00 до 16:00 горячую воду отключат в домах № 100, 104/5 по улице Белинского и в домах № 56, 58 по улице Ошарской.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно.