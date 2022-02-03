14 детей привились от COVID в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области от ковида привились 14 подростков с начала детской вакцинации. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- Детские поликлиники открыли электронную запись через региональный портал медицинских услуг, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, вакцинация подростков 12-17 лет началась в Нижегородской области 28 января – в этот день в регион пришла партия «Спутник М» в количестве более двух тысяч доз.

Прививки от коронавируса делаются детям с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет. Препарат создан на той же платформе, что и «Спутник V», и состоит из двух компонентов, которые необходимо вводить с разницей в 21 день.

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, на сегодняшний день в регионе от коронавирусной инфекции привито 1,8 млн человек. За минувшие сутки в Нижегородской области зарегистрировано 2799 рекордных случаев заражений.