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Общество2 февраля 2022 18:09

Плитка "Здесь был Шахматный дом" появилась на стене "Игорного дома Троицкого"

Так Бэнкси Нижегородский увековечил существование знаменитого Шахматного дома
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Плитка "Здесь был Шахматный дом" появилась на задней стене знаменитого нижегородского "Игорного дома Троицкого" на улице Пискунова, 35. Её повесил художник Бэнкси Нижегородский. Об этом он сам сообщил "КП – Нижний Новгород", добавив, что решил не портить фасад, поэтому разместил табличку с задней стороны дома.

На табличке изображён первоначальный вид Шахматного дома начала XX века и даты его существования: 1906 год - май 2019 года.

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