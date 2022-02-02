Плитка "Здесь был Шахматный дом" появилась на стене "Игорного дома Троицкого"

Плитка "Здесь был Шахматный дом" появилась на задней стене знаменитого нижегородского "Игорного дома Троицкого" на улице Пискунова, 35. Её повесил художник Бэнкси Нижегородский. Об этом он сам сообщил "КП – Нижний Новгород", добавив, что решил не портить фасад, поэтому разместил табличку с задней стороны дома.

На табличке изображён первоначальный вид Шахматного дома начала XX века и даты его существования: 1906 год - май 2019 года.

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