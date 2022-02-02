Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде откроется для посещения 18 марта

Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде (Пискунова, 9А) откроется для посещения 18 марта 2022 года. В настоящий момент в нём завершается реставрация по проекту "Реставрация 800": уровень выполнения работ достиг 97%. Порядка 44,5 миллиона рублей выделили на ремонт в течение двух лет. 29,15 миллиона рублей из них поступили из федерального бюджета, а 15,33 миллиона – из областного. Информацией на этот счёт поделились в нижегородском Минкульте.

В здании отремонтировали инженерные сети, протекающую кровлю, фасад, устранили последствия протечек, отреставрировали различные элементы внутри и снаружи здания, установили новые окна.

– За время существования музея в нём впервые проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы. Нам удалось полностью модернизировать музей, – заявила первый заместитель министра культуры Наталья Суханова. – Благодаря комплексному подходу изменилось зонирование, выставочные залы музея стали более просторными и светлыми, закуплено новое оборудование, а все административные помещения теперь располагаются на третьем этаже. Музей будет доступен и для малоподвижных граждан.

На первом его этаже появятся кафе, лектории, залы для проведения мастер-классов. В том числе в музее установят современное мультимедийное оборудование.