Главы департаментов транспорта и строительства сменились в Нижнем Новгороде

Главы двух департаментов – транспорта и строительства – сменились в Нижнем Новгороде. В ответ на запрос "КП – Нижний Новгород" в мэрии города рассказали, что с недавнего времени департамент транспорта и дорожного хозяйства нижегородской администрации возглавил Андрей Житников, а исполняющим обязанности директора департамента строительства и капитального ремонта стал Илья Гор. Распоряжения об их назначении на эти должности подписал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В ведомстве также добавили, что прежде Андрей Житников занимал пост первого заместителя Ленинской районной администрации.