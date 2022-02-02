Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика2 февраля 2022 16:03

Главы департаментов транспорта и строительства сменились в Нижнем Новгороде

Департаменты возглавили Житников и Гор
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Главы двух департаментов – транспорта и строительства – сменились в Нижнем Новгороде. В ответ на запрос "КП – Нижний Новгород" в мэрии города рассказали, что с недавнего времени департамент транспорта и дорожного хозяйства нижегородской администрации возглавил Андрей Житников, а исполняющим обязанности директора департамента строительства и капитального ремонта стал Илья Гор. Распоряжения об их назначении на эти должности подписал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В ведомстве также добавили, что прежде Андрей Житников занимал пост первого заместителя Ленинской районной администрации.