Полиция задержала мужчину за порчу фасада дома на улице Ульянова 1 февраля

Полиция задержала мужчину, который нанёс надпись на фасад здания на улице Ульянова в Нижнем Новгороде чёрной аэрозольной краской. Правонарушение было совершено вчера, 1 февраля, в районе трёх часов дня. Установить личность нарушителя удалось благодаря видеозаписи, сделанной очевидцем. Тот сразу же передал её полиции и через два часа с момента съёмки задержанного доставили в ОВД.

Им оказался пьяный безработный 43-летний мужчина без определённого места жительства, приехавший в Нижний Новгороде из Москвы в декабре 2021 года. При задержании он вёл себя агрессивно, вследствие чего на него составили протокол по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. В Москве он также не единожды привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.

– Материал проверки по факту самовольного нанесения гражданином граффити на стену дома передан для принятия решения в уполномоченные органы, – резюмировали в полиции.

Напомним, 23-летний дизайнер попался на порче фасада здания в центре Нижнего Новгорода. Молодой человек раскаялся в содеянном и закрасил свою надпись.