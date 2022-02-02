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Общество2 февраля 2022 13:58

Экспресс-тестами на ковид обеспечат все нижегородские бригады скорой помощи

В регионе фиксируется подъём заболеваемости
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Все бригады скорой помощи в Нижегородской области обеспечат экспресс-тестами для диагностики коронавируса. Об этом сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.

– Тесты необходимы для верификации инфекционного статуса пациента при госпитализации, – пояснил министр. – Важно: скорая медицинская помощь не подменяет собой работу поликлиник.

Напомним, ранее мы рассказывали, что более 80% больных коронавирусом нижегородцев не получили бесплатные лекарства.

За последние сутки в регионе диагностировали 2 799 новых случаев заражения.

Кроме того, в Нижегородской области стартовала вакцинация детей.

А нижегородскую больницу №29 перепрофилировали под ковид-госпиталь.