Более 80% больных коронавирусом нижегородцев не получили бесплатные лекарства. Соответствующий опрос о качестве и доступности лечения от ковида провёл Народный Фронт во всех регионах страны на прошлой неделе. Отмечено, что сведения собирались для предоставления их Президенту России. В Нижегородской области опросили порядка нескольких сотен человек.

Среди опрошенных выявили 62% вакцинированных нижегородцев. Для большинства из них главным мотивом послужило желание защитить себя и свои семьи (53,4%). Среди непривитых преобладали те, у кого уже есть антитела после перенесённой болезни (47,8%), и те, кто боится побочных эффектов от вакцины (30,4%).

При амбулаторном лечении ковида бесплатные лекарства получили всего 28% пациентов. Кроме того, отмечено, что опрошенные делали не менее двух ПЦР-тестов как по ОМС, так и за свой счёт по цене 1 500 рублей за один анализ.

– Серьёзная проблема, которая вытекает из предыдущих данных, – 47% больных при этом нарушили режим самоизоляции и сами ходили за лекарствами в аптеки, – добавили представители нижегородского ОНФ. – Очевидно, что проблема с доставкой лекарств не решена, скорее всего, потому, что ресурсов здравоохранения на пике заболеваемости просто не хватает.