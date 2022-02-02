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Происшествия2 февраля 2022 13:03

Депутата из Дзержинска подозревают в мошенничестве на сумму свыше 1,1 млн рублей

В офисе организации, директором которой она является, проходят обыски
Иван АЛЕКСЕЕВ
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По версии следствия, организация получала деньги за несуществующих работников,

По версии следствия, организация получала деньги за несуществующих работников,

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Директора и сотрудника МКУ «Ритуал» в Дзержинске подозревают в групповом мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, с 2016 года по декабрь 2019 года подозреваемые фиктивно трудоустроили семерых граждан, которые по факту там не работали. Возможно, несуществующих было даже больше. Работы не выполнялись, а бюджетные средства на выплату зарплат поступали. Таким образом похищено более 1 миллиона 100 тысяч рублей.

- Противоправные действия указанной организованной группы выявлены и пресечены следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ по региону. В настоящее время следователи СК проводят обыски с целью изъятия необходимой документации, решается вопрос о задержании директора и иных сотрудников МКУ, - отметили в пресс-службе.

Как указано на сайте администрации Дзержинского городского округа, Директором «Ритуала» является депутат по округу №20 города Дзержинска Наталия Мигунова.