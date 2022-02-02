Жилой дом построят возле метромоста в Нижнем Новгороде. ФОТО: Минград Нижегородской области

Пятиэтажный жилой дом возведут на улице Соревнования возле метромоста в Нижнем Новгороде. Концепцию будущей постройки рассмотрел архитектурный совет на заседании 18 ноября 2021 года. Об этом сообщается в материалах на сайте нижегородского Минграда.

Согласно размещённым там сведениям, ЗАО "ИКС" выступает заказчиком работ, а разработка концепции жилого дома легла на плечи ООО "ТМА Пестова и Попова". На сайте Минграда также продемонстрировали, как будет выглядеть будущий дом.

Архитектурный совет порекомендовал "доработать в части пропорций, трактовки первого и последних этажей, выявления фасада по улице Чернышевского".

Напомним, на соседней улице появится Клубный дом на Ярославской и украсит Гребешковский откос.