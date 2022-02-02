Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 11:05

Жилой дом построят возле метромоста в Нижнем Новгороде

Он будет расположен на улице Соревнования
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Жилой дом построят возле метромоста в Нижнем Новгороде. ФОТО: Минград Нижегородской области

Жилой дом построят возле метромоста в Нижнем Новгороде. ФОТО: Минград Нижегородской области

Пятиэтажный жилой дом возведут на улице Соревнования возле метромоста в Нижнем Новгороде. Концепцию будущей постройки рассмотрел архитектурный совет на заседании 18 ноября 2021 года. Об этом сообщается в материалах на сайте нижегородского Минграда.

Согласно размещённым там сведениям, ЗАО "ИКС" выступает заказчиком работ, а разработка концепции жилого дома легла на плечи ООО "ТМА Пестова и Попова". На сайте Минграда также продемонстрировали, как будет выглядеть будущий дом.

Архитектурный совет порекомендовал "доработать в части пропорций, трактовки первого и последних этажей, выявления фасада по улице Чернышевского".

Напомним, на соседней улице появится Клубный дом на Ярославской и украсит Гребешковский откос.