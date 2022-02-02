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Общество2 февраля 2022 11:04

Эпидемиологи опровергли слив данных 10 тысяч нижегородцев

Серверы Центра гигиены и эпидемиологии защищены
Мария СОРОКИНА
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Информация на серверах защищена специальным ПО.

Информация на серверах защищена специальным ПО.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Информация об утечке личных данных жителей Нижегородской области не соответствует действительности – заявили в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».

- Информация, хранящаяся на серверах учреждения защищена специализированным программным обеспечением. Утечки личных данных нижегородцев не было, распространенная 2 февраля 2022 года информация не соответствует действительности, - добавили в Центре.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что осенью прошлого года хакеры получили доступ к сетевой папке организации и украли данные более 10 тысяч нижегородцев, а также данные самих врачей – серии и номера паспортов, фотографии и многое другое. Хакеры якобы предлагали свою помощь в восстановлении данных, однако сумма поощрения, которую они запросили, не указана.

Ранее сообщалось об утечке персональных данных детей и родителей с одного из онлайн-сервисов в Нижегородской области.