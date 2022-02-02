У 2 799 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По последним данным на 2 февраля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 2 799 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 на сегодня составило 257 030 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 290 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 228 463 жителя региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 21 человек с болезнью не справился. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 10 541.

Также известно, что 471 человека госпитализировали.

Уже свыше 1,8 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Полную вакцинацию (то есть включая второй компонент) прошли более 1,7 миллиона из них. Коллективный иммунитет в регионе, если верить порталу стопкоронавирус.рф, составляет на данный момент 64,5%.