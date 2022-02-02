Тоннелепроходческий щит запустят в Нижнем Новгороде не раньше ноября этого года

Тоннелепроходческий щит запустят на площади Горького в Нижнем Новгороде не раньше ноября 2022 года. Об этом сообщил главный инженер ГУММиД Сергей Горбунов в ходе ночной инспекции нижегородского метрополитена.

По его словам, для этого предварительно необходимо расчистить стройплощадки, оборудовать котлованы.

Как пояснил гендиректор МКУ ГУММиД Нижнего Новгорода Андрей Левдиков в ходе одного из недавних заседаний Гордумы, щит начнет свой путь от улицы Горького в сторону Сенной.

В пресс-службе мэрии уточнили, что щит диаметром 6 метров и длиной 80 метров сможет пройти путь в один конец примерно за полгода со скоростью 250 метров в месяц. Предстоит еще много другой работы, поэтому окончание строительства запланировано на конец 2025 года.

На местах погружения щита и строительства станций будут вырыты котлованы. В связи с этим участок улицы Горького, площадь Свободы и участок площади Сенной будут перекрыты.

Мэр города Юрий Шалабаев поручил проработать вопрос частичного сохранения движения на площади Свободы, так как это вызовет временные неудобства для горожан.

- Рассматривается вариант неполного закрытия площади Свободы, ищем возможность оставить хотя бы несколько полос, - сказал глава города.