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Здоровье2 февраля 2022 6:09

Нижегородскую больницу №29 перепрофилировали под ковид-госпиталь

Сюда принимают беременных и гинекологических пациенток с положительным и неясным ковид-статусом
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Нижегородскую больницу №29 перепрофилировали под ковид-госпиталь.

Нижегородскую больницу №29 перепрофилировали под ковид-госпиталь.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Нижегородскую больницу №29 перепрофилировали под ковид-госпиталь с 31 января из-за роста заболеваемости. Об этом сообщается в соцсети медицинского учреждения.

Сюда будут госпитализировать беременных женщин со сроком до 22 недель с диагнозом «ковид», экстренных гинекологических пациенток с признаками ОРВИ и неясным ковид-статусом (таких больных будут лечить в отдельном обсерваторе).

- Госпитализации осуществляются круглосуточно из всех районов города и области. Часть коек развёрнута для оказания помощи пациентам с подтверждённой коронавирусной инфекцией (мужчинам и женщинам), - подчеркнули в больнице.

При этом все плановые операции в больнице временно отменяются на неопределенный срок.

- Наши врачи свяжутся с вами индивидуально и пригласят на операцию, как только закончится необходимость нашей работы в качестве ковид-госпиталя. Для ускорения госпитализации повторные анализы будут сделаны на базе нашего стационара. В случае необходимости проведения срочного оперативного вмешательства врачи 29-й больницы в индивидуальном порядке порекомендуют другой гинекологический стационар, - пояснили в учреждении.