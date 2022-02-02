Нижегородскую больницу №29 перепрофилировали под ковид-госпиталь. Фото: Олег УКЛАДОВ

Нижегородскую больницу №29 перепрофилировали под ковид-госпиталь с 31 января из-за роста заболеваемости. Об этом сообщается в соцсети медицинского учреждения.

Сюда будут госпитализировать беременных женщин со сроком до 22 недель с диагнозом «ковид», экстренных гинекологических пациенток с признаками ОРВИ и неясным ковид-статусом (таких больных будут лечить в отдельном обсерваторе).

- Госпитализации осуществляются круглосуточно из всех районов города и области. Часть коек развёрнута для оказания помощи пациентам с подтверждённой коронавирусной инфекцией (мужчинам и женщинам), - подчеркнули в больнице.

При этом все плановые операции в больнице временно отменяются на неопределенный срок.

- Наши врачи свяжутся с вами индивидуально и пригласят на операцию, как только закончится необходимость нашей работы в качестве ковид-госпиталя. Для ускорения госпитализации повторные анализы будут сделаны на базе нашего стационара. В случае необходимости проведения срочного оперативного вмешательства врачи 29-й больницы в индивидуальном порядке порекомендуют другой гинекологический стационар, - пояснили в учреждении.