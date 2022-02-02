Отопление, свет и горячую воду отключат частично в трёх районах Нижнего Новгорода 2 февраля. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

В Автозаводском районе отключат свет в доме №2 на улице Лоскутова и в домах № 7 и 9 на проспекте Ильича. Электричества не будет с 9 до 16 часов.

В Канавинском районе на улице Архангельской, 14 временно не будет отопления. Тепло не будет поступать в квартиры жильцов с 9 до 15 часов.

В Приокском районе в доме №186 на проспекте Гагарина отключат горячую воду – её не будет с 9 до 13 часов.

Отключения носят плановый характер, в это время будут проводиться работы на коммунальных объектах.