Давид Мелик-Гусейнов стал волонтёром в колл-центре службы «122». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов помогает в качестве волонтера в колл-центре службы «122». Министр принимает звонки на горячей линии в перерывах и после своей основной работы. Об этом он сам написал в своём Instagram.

- Не знаю, сколько я сегодня принял звонков. [Их] поток не прекращается. Только примешь один звонок, сразу спешит новый. И все начинается снова… фамилия, имя, отчество… помощь необходима?..- рассказал о своём опыте Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, за сутки на горячую линию поступает более 8 тысяч обращений. Колл-центр «122» работает в круглосуточном режиме – сюда направляются все звонки по COVID-19. Операторы перенаправляют их в медучреждения и службы скорой помощи.

Колл-центры единого федерального номера «122» были созданы во всех регионах России, чтобы люди могли более оперативно связаться с медучреждениями и как можно скорее получить помощь.

В последнее время чиновники всё чаще подают пример гражданам. Так, недавно после сильных снегопадов мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вышел на улицы города с лопатой в свой обеденный перерыв.