Младенческая смертность снизилась в Нижегородской области

За последний год в Нижегородской области снизилась младенческая смертность. Если в 2020 году скончалось 126 малышей в возрасте до года, то в 2021 году – было зафиксировано 113 таких случаев. Такие данные озвучили в Нижегородстате.

- При этом в Нижегородской области растет естественная убыль населения, - говорится в докладе. – В 2021 году в регионе умерли 62 936 человек. Для сравнения, в 2020 году эта цифра составляла 55 086 человек. А вот родилось за прошлый год только 26 120 человек, годом ранее – 27 648 человек. Естественная убыль населения в прошлом году составила 36 816 человек.