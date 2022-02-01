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Общество1 февраля 2022 14:51

164 школы в Нижегородской области закрыты на карантин

Всего частичный или полный карантин объявлен в 33% образовательных учреждений
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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В настоящее время 164 школы в Нижегородской области полностью закрыты на карантин из-за ОРВИ и коронавируса. Такие данные озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- По данным на 1 февраля, полный или частичный карантин введен в 33% образовательных учреждений, - рассказали в ведомстве. - Ограничительные меры позволяют снизить темпы прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детского населения.

Напомним, ранее мы писали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ активнее всего растет именно среди детского населения.

- Рост заболеваемости зафиксирован во всех возрастных группах, - отметили в ведомстве. – За последнюю неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос на 81%. Наиболее интенсивный рост выявлен среди детей в возрасте от 7 до 17 лет.