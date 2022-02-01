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Общество1 февраля 2022 14:45

538 случаев гриппа подтверждено в Нижегородской области

Сейчас уровень заболеваемости продолжает расти
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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538 случаев гриппа было лабораторно подтверждено в Нижегородской области. 31 из них был зафиксирован за последнюю неделю. Такие данные озвучили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

- Рост заболеваемости зафиксирован во всех возрастных группах, - отметили в ведомстве. – За последнюю неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос на 81%. Наиболее интенсивный рост выявлен среди детей в возрасте от 7 до 17 лет. В связи с этим мы призываем родителей не отправлять детей в школу и в детсады с признаками ОРВИ.

Тем временем в регионе закончилась кампания по вакцинации нижегородцев от гриппа. На сегодняшний день прививки сделали около 1,5 миллионов жителей области, в том числе 260 тысяч детей.