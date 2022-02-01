Первенство России по самбо проходит при поддержке ЛУКОЙЛА

Вчера, 31 января, в Международной Олимпийской Академии Спорта стартовало первенство России по самбо среди юношей и девушек. Соревнования проходят при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ».

В течение четырех дней более шестисот сильнейших спортсменов со всей страны будут бороться за призовые места и путевки на первенства мира и Европы. Именно сейчас в кстовской Академии Спорта формируется сборная России по самбо. В первый день первенства было разыграно 4 комплекта наград из восемнадцати. В церемонии награждения призеров приняли участие представители ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»: заместитель генерального директора по связям с общественностью Антон Гребень, заместитель генерального директора по поставкам Сергей Мокшанцев и начальник отдела социальных программ Александр Костерин.

"Компания "ЛУКОЙЛ" не первый год поддерживает соревнования в Академии Спорта. И конечно, сегодня мы с большим удовольствием находимся здесь и болеем за самбистов", – сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.