Нижегородские власти назвали условия для отмены QR-кодов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нижегородские власти рассказали, при каких условиях могут быть отменены QR-коды, введенные в регионе для посещения торговых центров и массовых мероприятий. С этим вопросом к губернатору обратилась одна из подписчиц а инстаграме.

- В ТЦ и многих других общественных местах коды отменили ведь? Законопроект сняли совсем. Следовательно, коды больше не могут требовать, так как совсем нет законного основания, верно? – поинтересовалась нижегородка.

В ответ представители правительства Нижегородской области написали, что правом устанавливать допуск по QR-кодам губернатора наделяют федеральные законы № 52 и № 68. А отменить куар-коды можно, по сути, лишь в двух случаях.

- Любой нормативный правовой акт может быть признан незаконным (недействительным) только решением суда, вступившим в законную силу. Такого решения нет, значит, Указ (о режиме повышенной готовности – прим.) действует в полном объеме и является обязательным для граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Изменения в Указ вносятся при условии изменения эпидобстановки и при получении соответствующих предложений от главного санитарного врача по Нижегородской области, - прокомментировали в региональном правительстве.

Напомним, ранее суд отказал в иске нижегородцам, не согласным с обязательной вакцинацией от COVID.