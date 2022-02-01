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Общество1 февраля 2022 11:03

Движение на площади Свободы планируют частично сохранить на время строительства метро

Такое поручение дал мэр города Юрий Шалабаев
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Движение на площади Свободы планируют частично сохранить на время строительства метро.

Движение на площади Свободы планируют частично сохранить на время строительства метро.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Движение на площади Свободы может быть частично сохранено на время строительства новых станций метрополитена в Нижнем Новгороде. Такое поручение дал глава города Юрий Шалабаев в ходе ночного инспекционного объезда нижегородской подземки, сообщили в пресс-службе мэрии.

- Я дал поручение центру организации дорожного движения совместно с проектировщиками и ГУММиДом еще раз проработать эти вопросы, чтобы ограничения оказывали минимально возможное воздействие на городскую жизнь. Я имею в виду и площадь перекрываемых улиц, и время действия запретов. Например, рассматривается вариант неполного закрытия площади Свободы, ищем возможность оставить хотя бы несколько полос, – заявил Юрий Шалабаев.

Строительство новых станций метро в нагорной части начнется уже этой весной. В марте планируют частично перекрыть улицу Горького, а уже летом работы будут проводиться в районе площади Свободы. И только когда подготовительный этап будет завершен, рабочие приступят непосредственно к прокладке тоннеля.

- Перед запуском щита предстоит освободить стройплощадки от коммуникаций и соорудить железобетонные котлованы. По самым оптимистичным прогнозам, щит начнет свой путь не раньше ноября, – пояснил главный инженер ГУММиД Сергей Горбунов.

Тоннелепроходческий щит диаметром 6 метров будет проходить по 250 метров в месяц. Таким образом, строительство двух станций метро должно завершиться в конце 2025 года.

Ранее "Комсомолка" публиковала схему будущей подземки.