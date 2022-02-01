Стоимость Ледового дворца на Стрелке может увеличиться до 15 млрд рублей

Ледовый дворец на Стрелке. Фото: ХК "Торпедо".

Строительство Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде может стоить 13-15 млрд рублей, сообщается на странице стадиона «Нижний Новгород» в соцсетях.

Согласно опубликованной информации, 8 млрд рублей составит федеральный транш, 5 млрд рублей будет выделено из бюджета региона и еще до 2 млрд рублей готов представить инвестор. Реализация проекта намечена на 2022-2024 годы.

Напомним, несколько дней назад региональный Минстрой выдал разрешение на строительство объекта. Новый ледовый комплекс, площадью 70 тысяч квадратных метров вместит хоккейную площадку на 12 тысяч зрителей. Предполагается, что на ней будут проводиться матчи Континентальной хоккейной лиги с участием нижегородского «Торпедо».

Отметим, что еще в 2015 году было озвучено, что действующий КРК «Нагорный» не в полной мере соответствует требованиям Лиги. Уже тогда стало понятно, что городу потребуется новая ледовая арена. В настоящее время такое решение принято. Строительство Ледового дворца начнется уже этой весной.