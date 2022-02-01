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Новости компаний1 февраля 2022 9:01

Мужская команда Мининского университета по баскетболу стала победителем XIX Открытых студенческих игр

Женская команда Мининского университета завоевала серебряные медали
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Мужская команда по баскетболу ННГУ стала победителем XIX Открытых студенческих игр

Мужская команда по баскетболу ННГУ стала победителем XIX Открытых студенческих игр

С 25 по 28 января в Нижнем Новгороде в рамках XIX Открытых студенческих игр вузов ПФО проходили соревнования по баскетболу. В финале соревнований по баскетболу среди мужских команд встретились команды Мининского университета и ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Со счетом 83:79 победила команда педагогического университета. Переломным моментом в игре стал трехочковый бросок Игоря Виноградова.

- Победили на морально-волевых, - рассказал капитан команды Леонид Мольков, студент 3 курса факультета физической культуры и спорта Мининского университета. - Перед последней четвертью, когда счет был почти равным, наш тренер взял тайм-аут. Он сказал: “Ребята, над собраться. Либо сейчас, либо никогда”. Мы, конечно, его совет приняли и сделали все, что могли. Итого в серии 2022 года счет 2:0 в нашу пользу.

Женская команда Мининского университета завоевала серебряные медали

Женская команда Мининского университета завоевала серебряные медали

Женская команда Мининского университета тоже показала Прекрасный результат, завоевав серебряные награды.

- Ранее команда Мининского стала чемпионом среди студкоманд по хоккею в ПФО, хорошие достижения в легкой атлетике, скандинавской ходьбе и многих других видах спорта. Победа баскетбольной команды уже второй год подряд - это очень хороший результат. Поздравляю наших баскетболистов и ждем новых побед! - поделился ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Фото: Пресс-служба ННГУ