Ткацкое производство за 836 миллионов рублей построят в Дзержинске

В Дзержинске Нижегородской области планируется построить производственно-складской комплекс текстильных материалов. Решение о предоставлении участка под строительство было принято на заседании совета по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области.

- Инвестор планирует организовать производство полного цикла – наладить выпуск готовых хлопчатобумажных изделий народного потребления, - рассказал министр земельных и имущественных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Уже известно, что объем инвестиций по этому проекту составит 836 миллионов рублей. Само строительство должно занять пять лет.

В ходе данного заседания совета было одобрено 14 заявок на выделение земельных участков в Нижегородской области.

- Приняли решения предоставить инвесторам в аренду участки земли в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Арзамасе, - рассказал Сергей Баринов. - В результате реализации этих проектов будет создано 627 новых рабочих мест.