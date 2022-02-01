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Общество1 февраля 2022 8:20

Ткацкое производство за 836 миллионов рублей построят в Дзержинске

Строительство займет пять лет
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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В Дзержинске Нижегородской области планируется построить производственно-складской комплекс текстильных материалов. Решение о предоставлении участка под строительство было принято на заседании совета по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области.

- Инвестор планирует организовать производство полного цикла – наладить выпуск готовых хлопчатобумажных изделий народного потребления, - рассказал министр земельных и имущественных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Уже известно, что объем инвестиций по этому проекту составит 836 миллионов рублей. Само строительство должно занять пять лет.

В ходе данного заседания совета было одобрено 14 заявок на выделение земельных участков в Нижегородской области.

- Приняли решения предоставить инвесторам в аренду участки земли в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Арзамасе, - рассказал Сергей Баринов. - В результате реализации этих проектов будет создано 627 новых рабочих мест.