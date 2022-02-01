Житель Шатковского района убил соседа кочергой

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела об убийстве 54-летнего жителя рабочего поселка имени Разина в Лукояновском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, 2 декабря 52-летний сосед нанес множественные удары кочергой по голове хозяину дома, - говорится в сообщении. – От полученных телесных повреждений тот скончался на месте.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в совершении этого преступления был задержан 52-летний местный житель. Сейчас он заключен под стражу.

- Свою вину в совершенном преступлении он полностью признал, - говорится в сообщении. – По его словам, он пошел на убийство, так как обиделся на потерпевшего из-за его оскорбительных высказываний в его адрес. Примечательно, что сам нападавший проживал в доме у убитого мужчины, так как собственного жилья не имел. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности из-за совершенных хищений. Сейчас дело передано в суд.